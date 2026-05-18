С 12 августа в Латвии, как и по всему Евросоюзу, начнут постепенно внедрять новый регламент, который предусматривает сокращение количества одноразовой упаковки в пользу многоразовой, сообщает Grani.lv.

После успешной борьбы с крышечками на бутылках (их теперь заменяют крышечки в стиле «выколи глаз») и пластиковыми соломинками (вместо них ныне — прямые бумажные палки, твёрдые, как бамбук) Еврокомиссия выступила в крестовый поход против одноразовой упаковки. Это значит, что изначальная магазинная расфасовка — такая привычная, такая удобная — отменяется.

Торговцам велено сокращать одноразовую упаковку и предлагать как можно больше возможностей совершать покупки с использованием многоразовой тары. Это может касаться сыпучих продуктов, орехов, круп, сладостей, чистящих средств, жидкого мыла и пр.

При этом магазинам также указано выступать просветителями в области санитарии и гигиены, разъясняя покупателям, что в грязную баночку, принесённую клиентом, молоко не нальют.

Лягушку будут варить медленно — в смысле, правила будут внедрять постепенно. Пока что, с 12 августа 2026 года первичное требование такое: упаковка должна легче поддаваться переработке и не содержать лишних элементов (долой изящество в дизайне). В местах продажи еды и напитков навынос клиентам должны будут предоставить возможность использовать и свою посуду. Вот, например, в Rimi рядом с аппаратом, который давит сок из апельсинов, сейчас лежат новенькие бутылочки для него: видимо, теперь за соком велят являться со своей тарой (интересно, как её будут замерять для оценки стоимости сока?).

С каждым годом правила будут становиться строже — с тем, чтобы к 2030 году наступило торжество многоразовой упаковки, а к 2040 году про одноразовую забыли вообще. Покупателям придётся брать с собой горы собственной упаковки: бутылки, кульки, мешочки, пакеты, авоськи. Кончится эра спонтанных покупок: когда идёшь мимо магазина и вспоминаешь, что надо что-то купить. А вот шиш: сначала сгоняй домой и возьми свою тару. Или, как в прежние времена, всегда носи это при себе в сумочке.

Экоактивисты, наверное, в восторге. Но у обычных покупателей новые правила наверняка вызовут те же эмоции, что и крышечки имени Урсулы фон дер Ляйен, которую они поминают всякий раз, как открывают бутылку.

Портал LA.LV опросил представителей торговых сетей Rimi, Lidl и Maxima, чтобы узнать их мнение о новом регламенте. Те были очень многословны, так что передаём их мнения вкратце.

В Rimi Latvia сказали, что внедрение новых требований сложны и требуют больших изменений не только в магазинах, но и во всей цепочке поставок и системах упаковки. Остро встанет вопрос безопасности продуктов, поскольку упаковка играет решающую роль в защите товаров от загрязнения, повреждений и порчи. Новые правила в основном относятся к еде навынос и напиткам, свежим продуктам, которые можно продавать на вес (фрукты и овощи), к хлебобулочным изделиям, а также к тем категориям товаров, в которых можно использовать системы дозаправки (шампунь, жидкое мыло и др.). Торговая сеть будет отслеживать реакцию покупателей и приучать их к новым правилам через все способы коммуникации. Придётся заново обучать персонал, адаптировать планировку магазинов, вводить контроль гигиены многоразовой упаковки — всё это требует времени и денег. Как компания будет отбивать дополнительные вложения? На это в Rimi ответили уклончиво и туманно.

В торговой сети Maxima Latvija сказали, что у них уже доступны ряд экологичных решений в области упаковки — например, многоразовые тканевые мешочки для фруктов и овощей. На кассах продаются бумажные пакеты для покупок по особенно низкой цене, а также пакеты, в составе которых использовано 85% переработанного пластика. Кроме того, часть собственной кулинарной и кондитерской продукции марки Meistara Markas можно приобрести в упаковке, изготовленной из более экологичных материалов и подлежащей ответственному раздельному сбору после использования. Наконец, продукцию, доступную в витрине, можно взвесить в многоразовую упаковку, например, в принесенную клиентом тару. В Maxima почеркнули, что новое регулирование не предусматривает отказ от упаковки там, где она необходима для обеспечения гигиены и качества (свежее мясо, рыба, определенные молочные продукты). И пообещали и дальше вырабатывать для упаковки всякие «экологичные решения».

В торговой сети Lidl сказали, что «предлагаемые изменения очень масштабны, «а потому они надеются «на конструктивный диалог с органами, принимающими решения». Потребуются значительные инвестиции в новое оборудование, средства на реорганизацию логистических процессов и обучение персонала. Между тем, магазин заточен на низкие цены, и это надо сохранить.

В целом, несмотря на то, что пиарщиками торговых сетей было высказано много красивых правильных слов о страшной важности экологии и борьбе за устойчивое (очень модное слово!) развитие климатических целей, а также за снижение мусора на планете, чувствуется, что они от новых правил ЕС совсем не в восторге. Но, как и в случае с крышечками или депозитной тарой, мнение наше никто не спрашивает. Еврокомиссия решила, что европейцы должны ходить в магазины с кулёчками, баночками и бутылками, значит, так тому и быть.