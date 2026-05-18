Настоящая мечта фанатов культовых блокбастеров вроде "Трансформеров" или "Тихоокеанского рубежа" наконец стала реальностью. В Китае представили гигантского управляемого меха-робота GD01, который уже запущен в серийное производство, пишет Euronews.

Уникальную новинку представила компания Unitree Robotics. Огромная машина имеет высоту почти 3 метра и способна трансформироваться для движения на четырех ногах, а также ходить на двух. На рекламных кадрах разработчики уже успели продемонстрировать, как этот гигант эффектно разрушает стену из бетонных блоков. Известно, что начальная стоимость робота составляет 3,9 миллиона юаней, что эквивалентно почти 500 000 евро. К тому же производитель пока не раскрывает технические нюансы, в частности автономность батареи, максимальную скорость, мощность зарядки или время работы.

Главная фишка заключается в том, что GD01 позволяет человеку-оператору залезть в кабину пилота и управлять им напрямую. Компания официально описывает свое изобретение как "первый пилотный трансформируемый робот в производстве".

Фото: Unitree / X.

На данный момент разработчики уверяют, что GD01 создан для "высокоценных рынков", среди которых промышленные и спасательные операции, а также сфера туризма. Теоретически, такие железные гиганты незаменимы при ликвидации последствий катастроф, разборе обрушенных зданий или в опасных промышленных средах, куда обычная техника просто не способна добраться.

Несмотря на очевидное военное назначение подобных технологий, китайцы настаивают, что GD01 – это исключительно гражданская платформа, и призывают клиентов использовать ее "безопасно и дружелюбно".

По данным издания South China Morning Post, китайские производители обеспечили почти 90% мировых продаж гуманоидных роботов в 2025 году. Согласно официальной статистике, на тот момент в стране насчитывалось 140 профильных предприятий, выпускавших более 330 различных моделей.

Появление GD01 показывает, насколько быстро робототехника приближается к технологиям, которые еще недавно казались чистой фантастикой. Хотя разработчики заявляют о гражданском назначении машины, эксперты уже отмечают, что подобные технологии потенциально могут найти применение не только в промышленности и спасательных операциях, но и в военной сфере.