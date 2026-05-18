В Турайдском замке начали работать две новые постоянные экспозиции: «Восемь веков в Турайдском замке» и «Седьмая башня Турайдского замка». Одновременное открытие обеих экспозиций знаменует собой важный этап в развитии музея, предлагая посетителям современный, многогранный и доступный взгляд на историю замка.

Экспозиция «Восемь веков в Турайдском замке», расположенная на втором этаже Главной башни, знакомит посетителей с развитием замка с XIII века до наших дней. В основе выставки — исторические и археологические исследования. Проект создан как мультисенсорное пространство, где историю можно не только изучить, но и почувствовать, услышать и прожить. Экспозиция разделена на шесть тематических кругов, которые шаг за шагом раскрывают различные периоды истории замка, рассказывая о власти, людях, окружающей среде и ключевых событиях каждой эпохи.

Авторы выставки отмечают: «История хранит множество осязаемых свидетельств, записей событий и легенд. Мы деконструируем историю, позволяя посетителю почувствовать, прикоснуться и увидеть ее с необычных точек зрения в коротком антропологическом и познавательном путешествии сквозь века».

В свою очередь, экспозиция под открытым небом «Седьмая башня Турайдского замка», впервые открывает доступ к северной внутренней башне — одному из важнейших оборонительных сооружений XVI века. Выставка рассказывает о развитии военной архитектуры, оборонительных систем и повседневной жизни людей в эпоху, когда угрозы войн и технологический прогресс существенно меняли средневековый мир.

«Стены средневекового замка — это не просто архитектурные конструкции. Они хранят опыт, страхи, знания и способность людей приспосабливаться к вызовам своего времени. Седьмая башня Турайды позволяет увидеть, как развитие технологий и необходимость защиты влияли не только на фортификацию, но и на повседневную жизнь и мышление людей», — подчеркнула заместитель директора по научной работе Турайдского замка, доктор исторических наук Вия Стикане.

Обе выставки ориентированы на создание современного и доступного музейного пространства для самой разной аудитории. Посетителям доступны аудиоистории на латышском и английском языках, тексты на простом языке, тактильные элементы и 3D-модели для людей с нарушениями зрения. В экспозиции Главной башни представлены тактильные модели Турайдского замка, а в тематических зонах при помощи QR-кодов можно прослушать аудиоверсии материалов.

Для более глубокого знакомства с историческими свидетельствами в экспозициях используются 3D-модели музейных предметов, созданные путем сканирования оригинальных экспонатов. Такие решения позволяют изучать культурное наследие с разных точек зрения, одновременно сохраняя подлинные музейные ценности.

По мнению редакции, новые экспозиции в Турайде демонстрируют, как современные технологии могут помочь по-новому раскрыть историческое наследие и сделать его более доступным для широкой аудитории. Особую ценность проекту придает сочетание научного подхода, интерактивных решений и внимания к инклюзивности, благодаря чему история средневекового замка становится ближе и понятнее посетителям разных возрастов.