Водитель автобуса Дзинтарс вспоминает, что за возит пассажиров с 1980-х годов. За время своей профессиональной карьеры в сфере грузоперевозок он много ездил и по Европе, многое повидал, но - до сегодняшнего дня с ним не случалось ничего столь абсурдного, рассказывает телепрограмма "Без табу".

На остановке «Личупес», по направлению из Яунелгавы, перед автобусом остановился автомобиль Государственной полиции.

Оказалось, что Дзинтарс привлек внимание сотрудников правоохранительных органов выбранной им скоростью. На участке до указанной остановки полицейский заметил, что огромный пассажирский автобус движется на скорости 65-70 километров в час, а за ним образовалась колонна автомобилей.

Несмотря на устное предупреждение за слишком медленную езду, Дзинтарс все же подозревает, что так называемый патруль ГИБДД, с которым он столкнулся, действовал неправильно. Выбранная скорость, по мнению водителя, является приемлемой для пассажирских перевозок и безопасности.