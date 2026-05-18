В начале недели погоду в Латвии начнет диктовать активный циклон, который движется к нам с юго-востока. Придется достать зонты.

Понедельник и вторник выдадутся преимущественно пасмурными. Дожди пройдут на большей части территории страны, причем местами это будут мощные ливни с грозами. В ночь на вторник на западе республики осадки затянутся, хотя уже днем во вторник они станут заметно слабее. Из-за ночных и утренних туманов на дорогах ухудшится видимость. Водителям стоит быть внимательнее. Ветер в эти дни ожидается северный, в основном слабый или умеренный, но при грозе возможны резкие порывы.

Ночью на вторник - до +14 градусов на востоке. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, а на северо-востоке - даже до +22. Традиционно прохладнее будет только на побережье.

В среду циклон начнет отступать. Облака рассеются, а дожди сместятся в восточные районы. Ветер утихнет. Ночь на среду станет прохладной, от +5 до +9 градусов, но днем потеплеет до +17…+22.

К концу недели тепло накроет почти всю страну. Ночные температуры больше не опустятся ниже +10 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +24. Правда, идеальной погоду не назовешь - облаков станет больше, поэтому регион снова будут накрывать периодические дожди.