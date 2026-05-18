Отстранённый директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс с сегодняшнего дня покинул свою должность, сообщили его бывшие подчиненные.

Служебные отношения в государственной гражданской службе прекращены по взаимному соглашению с подавшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней.

До назначения нового руководителя Государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора канцелярии по вопросам законодательства Инесе Гайлите.

Первоначально Силиня отстранила Кронбергса от исполнения обязанностей до 13 июня.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в четверг Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по поручению прокуратуры задержало Кронбергса для проведения процессуальных действий в рамках так называемого «дела лесопромышленников». Вечером того же дня Кронбергс был освобождён. Но осадок остался.

Кабинет министров утвердил Кронбергса на пост директора Государственной канцелярии 23 июля 2024 года, а к исполнению обязанностей он приступил 12 августа того же года.