Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза в Резекне не возобновит работу 1 269

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.05.2026
LETA
Изображение к статье: Нефтехранилище в Резекне

Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза ООО "East-West Transit" в Резекне не возобновит работу из соображений безопасности сотрудников, сообщили агентству ЛЕТА представители "East-West Transit".

В компании сказали, что ущерб от дронов невелик и будет покрыт страховой компанией. Точную сумму ущерба компания не назвала.

В то же время в связи с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность сотрудников, руководство "East-West Transit" приняло решение не продолжать деятельность на Резекненской нефтебазе, сообщили на предприятии.

Более подробных комментариев агентству ЛЕТА в компании не предоставили.

Как сообщалось, рано утром 7 мая в воздушное пространство Латвии влетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из которых врезались в Резекненскую нефтебазу "East-West Transit".

На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых нефтепродуктов не было. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано.

В ноябре 2024 года Рижский городской суд объявил о процессе правовой защиты "East-West Transit" и утвердил план мер, первоначально установив срок его реализации в четыре года.

Информация "Firmas.lv" свидетельствует, что в 2023 году оборот "East-West Transit" составил 119,901 миллиона евро, а убытки - 4,204 миллиона евро. Более свежие финансовые данные не публиковались.

Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 3,261 миллиона евро.

#суд #Латвия #безопасность #ущерб
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
