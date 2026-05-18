Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg 1 229

В мире
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
ФОТО: LETA

Европейские страны столкнулись с резким ростом цен на вооружение и военную технику, что начало срывать планы по масштабному перевооружению НАТО. По данным Bloomberg, стоимость оборонной продукции за последние два года выросла более чем на 50 процентов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур признал, что такой скачок фактически тормозит планы Североатлантического альянса по срочному перевооружению, особенно на фоне сокращения финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

Как отмечается в публикации, рост стоимости военной техники на 50–60 процентов стал серьезной проблемой не только для европейских армий, но и для дальнейшего снабжения Украины. Дело в том, что после того как администрация президента США Дональда Трампа сместила фокус на другие приоритеты, значительная часть расходов на помощь Киеву легла на европейских налогоплательщиков.

Певкур отметил, что европейские производители вооружений не готовы расширять мощности без долгосрочных контрактов со стороны правительств. При этом сами страны НАТО не могут закупать технику в нужных объемах из-за резкого повышения цен.

Как итог, процесс перевооружения Европы оказался в тупике. Это произошло из-за того, что оборонные компании требуют гарантий прибыли, а государства не готовы платить все больше на фоне острого дефицита военной техники.

Рост цен на вооружение стал серьезным вызовом для европейских стран, которые пытаются одновременно усиливать собственные армии и продолжать поддержку Украины. На этом фоне НАТО сталкивается с новой проблемой: оборонная промышленность требует долгосрочных гарантий и больших вложений, тогда как правительства все сложнее убеждают налогоплательщиков оплачивать стремительно дорожающее перевооружение.

Автор - Светлана Тихомирова
