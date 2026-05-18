Прокуратура Парижа получила еще около десяти заявлений от предполагаемых жертв Джеффри Эпштейн, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. Таким образом, общее число обращений во французское следствие достигло примерно двадцати.

В прокуратуру Парижа обратились еще "около десяти" предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в принуждении несовершеннолетних и молодых женщин к занятию проституцией и в 2019 году найденного повесившимся в тюремной камере в Нью-Йорке. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в воскресенье, 17 мая, в эфире телеканала RTL.

По ее словам, в итоге число подобных заявлений достигло примерно 20.

Цель расследования - в выявлении возможных посредников в деле "торговли людьми" во Франции, которые могли содействовать преступной деятельности Эпштейна, сообщает bb.lv.

"На данном этапе не было допрошено ни одно из лиц, которые могут быть привлечены к ответственности", - указала прокурор, уточнив, что текущая логика расследования заключается в том, чтобы сначала собрать показания возможных жертв, а затем изучить вещественные доказательства.

На более позднем этапе будет проведена экспертиза данных с компьютера Эпштейна, содержания его телефонных разговоров и адресных книг.

Дело Эпштейна и публикация материалов по нему

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2008-2009 годах отбывал наказание за организацию проституции. Он был арестован по обвинению в принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией 6 июля 2019 года и 10 августа был найден повешенным в камере в тюрьме на Манхэттене, где ожидал суда. В декабре 2025 года была опубликована первая партия документов по делу Эпштейна.

30 января 2026 года Минюст СШАобнародовал еще свыше 3 млн страниц из "файлов Эпштейна", а также 2000 относящихся к делу видеозаписей и 180 тысяч других изображений.

Французские следователи продолжают собирать показания и изучать возможные связи дела Джеффри Эпштейн с территорией Франции. Новые обращения и публикация дополнительных материалов из архивов расследования вновь усилили внимание к одному из самых громких международных скандалов последних лет.

Ранее, bb.lv сообщал, Американский суд впервые обнародовал рукописную записку, предположительно написанную Джеффри Эпштейном.