Федеральный судья Кеннет Карас из окружного суда в Уайт-Плейнсе (штат Нью-Йорк) в среду, 6 мая, рассекретил рукописную записку, предположительно написанную американским финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, пишет DW.

Судья удовлетворил ходатайство газеты The New York Times (NYT), поданное в суд неделей ранее. Прокуратура Манхэттена возражений не представила, указав в письме судье, что "существует явный общественный интерес к обстоятельствам смерти Эпштейна".

Содержание записки Эпштейна

"Они расследовали мое дело месяцами - НИЧЕГО НЕ НАШЛИ!!!" - начинается рукописный текст на клочке бумаги, вырванном из блокнота. "Это удовольствие - самому выбрать момент для прощания", - говорится далее. Заканчивается записка словами: "Что вы хотите, чтобы я сделал - разрыдался!! НИКАКОЙ РАДОСТИ. НЕ СТОИТ ТОГО!!" (последние слова подчеркнуты). The New York Times не подтвердила подлинность документа. Минюст США заявил, что ведомство его никогда не видело.

Сокамерник Эпштейна - бывший полицейский из Брайарклифф-Мэнора (штат Нью-Йорк) Николас Тартальоне - рассказал газете, что нашел записку в графическом романе в июле 2019 года после того, как Эпштейна обнаружили без сознания с куском ткани на шее.

Тартальоне передал документ своим адвокатам, опасаясь, что Эпштейн продолжит обвинять его в нападении: первоначально Эпштейн именно так и заявил тюремной администрации, однако позднее изменил показания, сказав, что "никогда не имел проблем" с сокамерником. Адвокаты Тартальоне, по данным судебных документов, установили подлинность записки, хотя способ проверки не раскрывается.

Смерть Эпштейна

Из первого инцидента в июле 2019 года Эпштейн вышел живым, но 10 августа 2019 года его нашли мертвым в 66 лет в ныне закрытом следственном изоляторе Metropolitan Correctional Center в нижнем Манхэттене. Медицинский эксперт Нью-Йорка признал смерть суицидом. Тем не менее многолетние разоблачения нарушений режима безопасности в изоляторе породили многочисленные версии о том, что Эпштейн был убит.

Кто такой Джеффри Эпштейн

По данным ФБР и министерства юстиции США, Эпштейн подвергал сексуальному насилию более тысячи несовершеннолетних и молодых женщин, часть которых он якобы передавал знаменитостям. В 2008 году он был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции, однако по спорному соглашению с прокуратурой провел за решеткой лишь около 13 месяцев.

В июле 2019 года Эпштейн был арестован повторно - федеральный суд предъявил ему обвинения в насилии над значительно большим числом жертв. В конце июля его нашли раненым в камере после предполагаемой попытки суицида. 10 августа 2019 года Эпштейна обнаружили мертвым - официальная версия: суицид. Однако пробелы в записях камер видеонаблюдения следственного изолятора вызвали сомнения в официальной трактовке случившегося.

Публикация записки вновь возвращает внимание к делу Эпштейна, которое до сих пор окружено вопросами. Несмотря на новые детали, окончательной ясности в этой истории по-прежнему нет, считает bb.lv.