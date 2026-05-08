Столица Мексики Мехико продолжает стремительно проседать, и этот процесс уже фиксируется из космоса. Спутниковые данные НАСА показывают, что город опускается со скоростью около 25 сантиметров в год, что делает его одним из самых быстро "тонущих" мегаполисов мира.

Как сообщило информационное агентство "Associated Press" со ссылкой на отчет NASA Earth Observatory, причиной является сочетание интенсивной откачки подземных вод и особенностей геологии - город построен на месте древнего озера. Это привело к почти полному истощению водоносного слоя и постепенному разрушению грунта.

По данным ученых, последствия уже затрагивают ключевую инфраструктуру: метро, дороги, системы водоснабжения и жилые здания, в которых проживают около 22 миллионов человек. В отдельных районах уровень проседания достиг более 12 метров, а местами - почти 39 метров.

Ситуация ухудшается: если в XIX веке земля опускалась примерно на 5 см в год, то сейчас темпы выросли в несколько раз. Новая радиолокационная система НАСА позволила отслеживать изменения поверхности каждые 12 дней, фактически в режиме реального времени.

Эксперты предупреждают, что помимо риска разрушений, город может столкнуться с серьезным дефицитом питьевой воды, если ситуация не будет взята под контроль в ближайшее время. Как сообщило информационное агентство, без экстренных мер по стабилизации почвы столица Мексики может столкнуться с необратимыми последствиями для городского хозяйства.