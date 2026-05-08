Как избавиться от ржавых подтеков в унитазе? Узнайте, что может помочь в этом.

«Многие хозяйки ошибочно считают, что бытовая химия с хлором эффективно устраняет оранжевые подтеки в унитазе. Однако такие средства действуют как дезинфицирующие и отбеливающие, не растворяя ржавчину и известковый налет, а лишь обесцвечивая их, – отмечает руководитель клининговой компании Юлия БОГДАНОВА. –

Для удаления загрязнений на унитазе лучше использовать средства, содержащие кислоты, особенно неорганические, такие как средства на основе соляной кислоты.

Если вы применили правильные методы, но загрязнения остались, возможно, в прошлом использовались неподходящие средства, и поверхность сантехники уже повреждена, что делает ее очистку невозможной».



