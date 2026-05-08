Эта редкая декоративная порода кур родом из Индонезии. Необычный окрас этих птиц обусловлен значительным увеличением числа меланоцитов — клеток, отвечающих за пигментацию. Изменения окраски наблюдаются не только в оперении, но и в кожных покровах, внутренних органах и костях.

У черных кур кости и внутренности имеют такой же черный цвет, как и оперение. Даже язычок у них черный. Единственное, чем они отличаются от обычных домашних кур, — это темно-красный цвет крови. Скорлупа яиц у них также белая или кремовая, как и у обычных куриных яиц.

В Китае и странах Юго-Восточной Азии черная курица считается деликатесом и называется «лекарственной птицей». Она обладает высокими кулинарными качествами — мясо черной курицы нежнее, чем у обычной, и лучше усваивается.

Эта порода кур отличается пушистыми шелковистыми перьями, темно-серой кожей, темным мясом и черными костями. Черную курицу ценят за то, что в её мясе больше белков, витаминов, аминокислот и минералов, а также меньше жиров и холестерина по сравнению с обычной курицей.

Из черной курицы можно готовить те же блюда, что и из обычной курицы.