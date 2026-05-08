Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Черная курица: что это за птица и как её готовить 0 147

В мире животных
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Черная курица: что это за птица и как её готовить

Речь идет о редкой декоративной породе кур.

 

Эта редкая декоративная порода кур родом из Индонезии. Необычный окрас этих птиц обусловлен значительным увеличением числа меланоцитов — клеток, отвечающих за пигментацию. Изменения окраски наблюдаются не только в оперении, но и в кожных покровах, внутренних органах и костях.

У черных кур кости и внутренности имеют такой же черный цвет, как и оперение. Даже язычок у них черный. Единственное, чем они отличаются от обычных домашних кур, — это темно-красный цвет крови. Скорлупа яиц у них также белая или кремовая, как и у обычных куриных яиц.

В Китае и странах Юго-Восточной Азии черная курица считается деликатесом и называется «лекарственной птицей». Она обладает высокими кулинарными качествами — мясо черной курицы нежнее, чем у обычной, и лучше усваивается.

Эта порода кур отличается пушистыми шелковистыми перьями, темно-серой кожей, темным мясом и черными костями. Черную курицу ценят за то, что в её мясе больше белков, витаминов, аминокислот и минералов, а также меньше жиров и холестерина по сравнению с обычной курицей.

Из черной курицы можно готовить те же блюда, что и из обычной курицы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у большинства млекопитающих именно пять пальцев?
Изображение к статье: Кинолог поделился советами по успокоению перевозбужденной собаки
Изображение к статье: Не только ценный мех: 11 удивительных фактов о кроликах
Изображение к статье: Власти ОАЭ запускают масштабную кампанию по борьбе с комарами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
В мире
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
В мире
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео