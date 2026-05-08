Высшие должностные лица государства сегодня отметят день разгрома нацизма и почтут память жертв Второй мировой войны.

Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Сейма Дайга Миериня в 10:30 примут участие в церемонии возложения венков на Рижском братском кладбище.

В 14:00 парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере и командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспар Пуданс примут участие в памятном мероприятии, посвященном воинам Второй мировой войны, в Лестене Тукумской волости.

Перед началом памятного мероприятия в 13:00 в Лестенской церкви состоится концерт смешанного хора Тукумской государственной гимназии им. Райниса.

8 мая в большинстве стран мира отмечается день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Западная Европа вновь обрела независимость и свободу 8 мая 1945 года.