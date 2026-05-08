Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Официальные лица отметят день разгрома нацизма и почтут память жертв Второй мировой 1 571

Политика
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
Изображение к статье: Возложение цветов в Лестене

Высшие должностные лица государства сегодня отметят день разгрома нацизма и почтут память жертв Второй мировой войны.

Премьер-министр Эвика Силиня и председатель Сейма Дайга Миериня в 10:30 примут участие в церемонии возложения венков на Рижском братском кладбище.

В 14:00 парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере и командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспар Пуданс примут участие в памятном мероприятии, посвященном воинам Второй мировой войны, в Лестене Тукумской волости.

Перед началом памятного мероприятия в 13:00 в Лестенской церкви состоится концерт смешанного хора Тукумской государственной гимназии им. Райниса.

8 мая в большинстве стран мира отмечается день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Западная Европа вновь обрела независимость и свободу 8 мая 1945 года.

Читайте нас также:
#память
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
2
0
0
5

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны Андрис Спрудс и глава сеймовской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс
Изображение к статье: Заседание коалиционного совета. Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Изображение к статье: Сандра Калниете.
Изображение к статье: Министр обороны Андрис Спрудс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
В мире
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Юридический стол с документами и молотом
Политика
Изображение к статье: Планеты Марс и Земля в космосе
Техно
Изображение к статье: Пулеметная установка на джипе
Политика
Изображение к статье: Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
В мире
Изображение к статье: Инфлюенсер Денис Ерёмин с партнером
Lifenews
Изображение к статье: Как стерилизация влияет на характер кошки?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео