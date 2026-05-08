Ученые выяснили, как яйца влияют на риск возникновения болезни Альцгеймера у пожилых людей. Рассказываем о результатах 40-летнего исследования, оптимальном количестве яиц в неделю, а также о механизмах защиты мозга.

В долгосрочном исследовании приняли участие 40 тыс. человек. Ученые обнаружили, что при употреблении яиц от одного до трех раз в месяц риск развития заболевания снижался на 17%, при употреблении от двух до четырех яиц в неделю — на 20%, а если человек ел пять яиц в неделю — на 27%.

Исследователи связывают такое влияние яиц с питательными веществами, которые они содержат. Лютеин и зеаксантин, которые накапливаются в тканях мозга, улучшают когнитивные функции и снижают окислительный стресс. Жирные кислоты и фосфолипиды необходимы для работы рецепторов нейромедиаторов.

Исследователи советуют воспользоваться простым способом профилактики заболевания и включить яйца в свой рацион на регулярной основе.