«Другое место, где так много популистов, еще надо поискать!», – так о происходящем в Европарламенте говорит евродепутат Вилис Криштопанс («Патриоты Европы»), комментируя состоявшиеся недавно дебаты по поводу преодоления энергетического кризиса.

«Климатические галлюцинации»

– Один за другим выходили на трибуну евродепутаты-популисты и несли, простите, бред про зеленый курс, про энергию ветра, солнца… Они даже не понимают, что параллельно с ветром и солнцем у тебя должны быть стабилизирующие мощности – ведь, например, когда в Литве ветряные турбины не крутятся, латвийские гидроэлектростанции качают в Литву электричество!, – говорит Вилис Криштопанс. – Популисты не могут или не хотят понять, что все альтернативные источники энергии – это только вспомогательные средства. А для того, чтобы и Европа в целом, и Латвия в частности была самодостаточной в энергетическом смысле, необходимо развивать, в том числе, и атомную энергию.

Да, я абсолютно убежден, что Латвии нужна своя атомная электростанция и если бы мы не тратили огромные средства на зеленую энергию или, как я говорю, на эти климатические галлюцинации, на проект Rail Baltica, то у нас уже давно были бы средства на начало строительства атомной электростанции. Совершенно очевидно, что чем больше у нас будет своих энергетических мощностей, тем более конкурентноспособной будет наша экономика.

Европа начинает меняться

– Примечательно, что либералы и всякого рода леваки именно нас считают популистами, – продолжает Вилис Криштопанс. – Абсурд, но тех, кто выступает за консервативные ценности – за традиционные семьи, за свободное предпринимательство, без лишней бюрократии, за развитие промышленности без «вмешательства» зеленого курса, обвиняют в популизме! Хотя именно эти ценности и обеспечивают выживание нации, выживание нашей цивилизации! Левые популисты, которые умеют только отнимать и делить, крайне опасны в любой стране и в Латвии, увы, они тоже весьма популярны…

Но постепенно даже горячие сторонники зеленого курса начинают понимать, что… здесь что-то не так… И вот уже сейчас в Германии пытаются этот зеленый курс скорректировать, сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания пересматриваются… В Германии уже поняли, что столь радикальные шаги просто погубят промышленность, сделают экономику Евросоюза неконкурентоспособной.

Медленно, мучительно, но позитивные изменения происходят и в других сферах – в частности, в миграционной политике. Даже самые активные сторонники «гостеприимства» не могут игнорировать все нарастающее недовольство избирателей, которые видят, что дальнейший приток мигрантов уже угрожает европейской цивилизации. И эти изменения – в сторону ужесточения миграционной политики, – мы наблюдаем и в Европарламенте.

Без ложной скромности скажу, что во многом это происходит под нашим, «Патриоты Европы», давлением! Вы не представляете, сколько сил и времени пришлось нам потратить, чтобы добиться хотя бы принятия резолюции с поручением Еврокомиссии подготовить правовые процедуры для выдворения из страны нелегальных иммигрантов! А ведь и так совершенно очевидно, что если у человека нет правовых оснований проживать в Евросоюзе, то он должен покинуть пространство ЕС!

Право на свои деньги

– Вы, наверное, следите и за внутриполитической ситуацией в Латвии. В частности, за развернувшейся сейчас дискуссией о праве жителей, по примеру Литвы и Эстонии, изъять свои накопления во втором пенсионном уровне. Как вы к этому относитесь?

– Представители Банка Латвии уже включили свою «привычную страшилку»: пугают нас тем, что, мол, если эти средства второго пенсионного уровня изъять из оборота, то это резко уменьшит объем кредитования.

Давайте обратимся к фактам. В Литве было выдано кредитов на 32 миллиарда, в Эстонии – на 35 миллиардов, а в Латвии, со всем этим вторым пенсионном уровнем, было выдано кредитов всего на 15 миллиардов! Как видите, этот аргумент противников изъятия средств из второго пенсионного уровня не выдерживает критики.

Тем более, что речь идет о праве жителей выбрать СВОИ накопления! Мы уже своими непродуманными реформами и так распугали всех инвесторов — так, например, «капительный ремонт финансовой системы» привел к тому, что многие просто не могут открыть счет в латвийских банках и в результате этот бизнес нерезидентов очень успешно перехватила Литва — со своим Revolut и Paysera.

«Патриоты Европы» на уровне всего Евросоюза выступают за уменьшение бюрократии в бизнесе, за то, чтобы предприниматели хотели инвестировать средства именно в экономику ЕС. Наша политическая группа давно выступает за реформу и всей структуры исполнительной власти в ЕС. Тысячи регул и директив настолько усложнили, забюрократизировали процесс принятия решений, что Евросоюз становится совершенно непривлекательным образованием, хотя потенциал у ЕС огромный!

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.