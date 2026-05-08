На борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике зафиксированы смертельные случаи, причиной которых стал хантавирус. Всемирная организация здравоохранения подтвердила: инфекция опасна, но риск её распространения среди широкой публики остаётся низким.

Что произошло на лайнере

В начале мая на судне, курсирующем между Аргентиной и Африкой, скончались три человека, включая супружескую пару из Нидерландов. Ещё трое пассажиров были госпитализированы. Болезнь у всех начиналась как обычная вирусная инфекция, однако затем состояние резко ухудшилось — у пациентов развилась почечная недостаточность.

ВОЗ подтвердила, что причиной стал хантавирус — группа инфекций, переносчиками которых являются грызуны.

Что говорят эксперты

Биолог Анча Баранова отметила, что конкретный тип вируса официально не уточняется, однако, вероятно, речь идёт о так называемом «сеульском» штамме.

По её словам, он считается относительно менее агрессивным по сравнению с другими вариантами, но всё же может приводить к летальному исходу примерно в 1–2% случаев. При этом у части переболевших возможны долгосрочные проблемы с почками.

Особую тревогу вызывает тот факт, что переносчиком этого вируса являются обычные серые крысы, широко распространённые по всему миру, включая Европу и США.

Позиция ВОЗ

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что хантавирусные инфекции встречаются редко и чаще всего связаны с контактом с инфицированными грызунами.

Он также отметил:

передача вируса от человека к человеку происходит крайне редко;

риск для широкой общественности остаётся низким;

причин для паники или ограничений на поездки нет.

Почему вирус опасен

Хантавирусы могут вызывать тяжёлые заболевания, включая:

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;

кардиопульмональный синдром.

Заражение происходит в основном при вдыхании частиц, содержащихся в пыли, загрязнённой выделениями грызунов. Особенно высокий риск — в закрытых помещениях.

При этом вакцины против хантавируса на сегодняшний день не существует.

Кто в группе риска

По словам инфекциониста Елены Парецкой, чаще всего заражаются:

мужчины среднего возраста;

охотники и любители кемпинга;

дачники, открывающие долго пустовавшие дома.

Врачи рекомендуют соблюдать базовые меры профилактики: тщательно мыть руки, избегать контакта с грызунами и быть осторожными при уборке пыльных помещений. При этом ВОЗ подчёркивает — массовой опасности нет. Главная защита от хантавируса — это внимательность, гигиена и минимизация контакта с потенциальными источниками заражения.

Ранее, 11 февраля 2025 года, от хантавируса, передаваемого грызунами, скончалась жена голливудского актера Джина Хэкмена.