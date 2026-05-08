Крысы на палубе корабля.
На борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике зафиксированы смертельные случаи, причиной которых стал хантавирус. Всемирная организация здравоохранения подтвердила: инфекция опасна, но риск её распространения среди широкой публики остаётся низким.
Что произошло на лайнере
В начале мая на судне, курсирующем между Аргентиной и Африкой, скончались три человека, включая супружескую пару из Нидерландов. Ещё трое пассажиров были госпитализированы. Болезнь у всех начиналась как обычная вирусная инфекция, однако затем состояние резко ухудшилось — у пациентов развилась почечная недостаточность.
ВОЗ подтвердила, что причиной стал хантавирус — группа инфекций, переносчиками которых являются грызуны.
Что говорят эксперты
Биолог Анча Баранова отметила, что конкретный тип вируса официально не уточняется, однако, вероятно, речь идёт о так называемом «сеульском» штамме.
По её словам, он считается относительно менее агрессивным по сравнению с другими вариантами, но всё же может приводить к летальному исходу примерно в 1–2% случаев. При этом у части переболевших возможны долгосрочные проблемы с почками.
Особую тревогу вызывает тот факт, что переносчиком этого вируса являются обычные серые крысы, широко распространённые по всему миру, включая Европу и США.
Позиция ВОЗ
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что хантавирусные инфекции встречаются редко и чаще всего связаны с контактом с инфицированными грызунами.
Он также отметил:
-
передача вируса от человека к человеку происходит крайне редко;
-
риск для широкой общественности остаётся низким;
-
причин для паники или ограничений на поездки нет.
Почему вирус опасен
Хантавирусы могут вызывать тяжёлые заболевания, включая:
-
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;
-
кардиопульмональный синдром.
Заражение происходит в основном при вдыхании частиц, содержащихся в пыли, загрязнённой выделениями грызунов. Особенно высокий риск — в закрытых помещениях.
При этом вакцины против хантавируса на сегодняшний день не существует.
Кто в группе риска
По словам инфекциониста Елены Парецкой, чаще всего заражаются:
-
мужчины среднего возраста;
-
охотники и любители кемпинга;
-
дачники, открывающие долго пустовавшие дома.
Врачи рекомендуют соблюдать базовые меры профилактики: тщательно мыть руки, избегать контакта с грызунами и быть осторожными при уборке пыльных помещений. При этом ВОЗ подчёркивает — массовой опасности нет. Главная защита от хантавируса — это внимательность, гигиена и минимизация контакта с потенциальными источниками заражения.
Ранее, 11 февраля 2025 года, от хантавируса, передаваемого грызунами, скончалась жена голливудского актера Джина Хэкмена.
