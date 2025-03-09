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Причиной смерти Джина Хэкмена и его жены стали мыши и болезни 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Причиной смерти Джина Хэкмена и его жены стали мыши и болезни

Супруга актера скончалась от очень опасного вируса

Названа причина и последовательность смерти знаменитого голливудского актера Джина Хэкмена и его супруги.

Следователи сообщили, что Джин Хэкмен умер примерно через неделю после того, как его супруга Бетси Аракава скончалась от чрезвычайно опасного хантавируса.

По словам Хизер Джарелл, главного судмедэксперта Управления медицинских расследований в Нью-Мексико, актер умер от сердечно-сосудистого заболевания, осложненного болезнью Альцгеймера.

Аракава, вероятно, умерла примерно неделей ранее, 11 февраля, от хантавируса, передаваемого грызунами, например, мышами. Обе смерти были вызваны естественными причинами, которые могут включать болезни сердца, инсульт, дыхательную недостаточность, инфекции и возрастные осложнения.

На пресс-конференции в пятницу шериф Санта-Фе Адан Мендоса сказал, что камеры наблюдения показали, что 11 февраля Бэтси Аракава выполняла поручения, посетив рынок Спрутс и аптеку CVS. В тот день она также переписывалась с массажистом по электронной почте.

Ее машина въехала в закрытый район, где жила пара, около 17:15 вечера. После этой даты не было обнаружено никакой активности или связи. Эрин Фиппс, ветеринарный врач общественного здравоохранения штата, заявила на пресс-конференции, что хантавирусные инфекции встречаются очень редко. Она сообщила, что из 136 случаев заражения в штате за последние 50 лет примерно половина закончились смертельным исходом.

Что касается погибшей собаки, то она проходила процедуру в ветеринарной клинике и была найдена мертвой в клетке. В настоящее время проводится вскрытие.

#r.i.p. #кино
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