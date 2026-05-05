Выросло число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере: пассажиров не выпускают на берег 0 642

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выросло число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере: пассажиров не выпускают на берег

Число случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius увеличилось до семи, сообщили в ВОЗ.

Один пациент находится в критическом состоянии, у трёх наблюдаются лёгкие симптомы. Три человека, как уже писала «Фонтанка», скончались.

Три недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт — на Канарские острова. О тяжелом респираторном заболевании на судне стало известно 2 мая, хотя первые симптомы у пассажиров проявились в период с 6 по 28 апреля, например лихорадка, желудочно-кишечные расстройства, пневмония.

На борту лайнера находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Нидерландов, Испании. Сейчас судно подошло к Кабо-Верде, заход в порт ему запретили.

Что такое хантавирус

Хантавирусы — это разновидность вирусов, которые передаются человеку в основном путем вдыхания частиц, содержащихся в высохшем помете грызунов. Вирус может вызывать два тяжелых заболевания: хантавирусный легочный синдром и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

