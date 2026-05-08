Иран намерен заставить владельцев танкеров заполнять "Декларацию об информации о судне" для безопасного прохода через Ормузский пролив, сообщил в четверг, 7 мая, американский телеканал CNN, в распоряжении которого оказался документ. Состоящую из более чем 40 вопросов "декларацию" составила иранская Администрация пролива Персидского залива (PGSA), сформированная властями страны 5 мая.

В документе среди прочего требуется указать название и идентификационный номер судна, его предыдущее название, а также страну происхождения и пункт назначения. Необходимо также предоставить информацию о гражданстве владельцев, операторов и членов экипажа судна. Обязательна и подробная информация о перевозимом грузе.

Все эти данные следует отправить на электронную почту PGSA до прохода судна через Ормуз.

"Ответственность за предоставление неверной или неполной информации несет исключительно заявитель, ответственность за все вытекающие из этого последствия также будет нести он", - отмечается в электронном письме организации, с которым ознакомился CNN.

Из документа не следует, намерен ли Иран брать плату за проход через Ормузский пролив. Как указывает телеканал, ранее власти в Тегеране видели в этом потенциальный источник дохода, средства от которого можно направить на восстановление страны после бомбардировок со стороны США и Израиля. По информации CNN, сейчас с каждого судна Иран может взимать до двух миллионов долларов.

В то же время, если такие платежи введут, делать их гражданам США и американским компаниям будет запрещено. "Платежи правительству Ирана или Корпусу стражей исламской революции (КСИР), прямо или косвенно, за безопасный проход через Ормузский пролив не будут разрешены для физических лиц США, включая американские финансовые учреждения, или для принадлежащих или контролируемых США иностранных организаций", - разъяснили в Минфине страны.

Новые требования Тегерана могут усилить контроль над одним из важнейших морских маршрутов мира и вызвать дополнительное напряжение в международной торговле.