В Китае военный суд вынес смертный приговор бывшему министру обороны страны Ли Шанфу. Он признан виновным в коррупции, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Ли Шанфу был признан виновным в получении взяток и даче взяток и приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ли Шанфу также был приговорен к пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества. После истечения двухлетнего срока отсрочки приговор будет заменен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения или смягчения наказания.

Генерал Ли Шанфу был утвержден на пост главы минобороны страны по итогам парламентской сессии Китая в марте 2023 года. До этого он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

