Мэрия Нью-Йорка удалила страницу об экономических связях города с Израилем 0 128

В мире
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мэр Нью=Йорка Мамдани

Администрация мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани незаметно удалила официальную городскую веб-страницу, рекламирующую экономические и деловые связи мегаполиса с Израилем. Как сообщило американское издание "Newsmax", этот ресурс, размещенный на сайте Корпорации экономического развития Нью-Йорка, ранее позиционировал город как главный центр для израильского бизнеса.

В период правления бывшего мэра Эрика Адамса на странице отмечалось, что в Нью-Йорке проживает более 20 000 израильтян и базируется 30 технологических компаний-единорогов из еврейского государства. "Благодаря уникальным связям Нью-Йорка с Израилем нет лучшего места в Северной Америке для запуска вашего бизнеса", - говорилось в материалах EDC еще в прошлом году. Теперь же посетители сайта сталкиваются с сообщением "Доступ запрещен".

Демонтаж информационной базы происходит ввиду политики Мамдани, который является приверженцем демократического социализма и открытым критиком Иерусалима. Как сообщило издание "The Washington Free Beacon", мэр ранее неоднократно призывал к разрыву связей с Израилем, обвиняя его в геноциде и защищая радикальные лозунги.

В ходе своей предвыборной кампании он обещал прекратить деятельность Нью-Йоркско-израильского экономического совета, а в первый же день на посту отменил указы, ограничивающие участие городских ведомств в движении за бойкот Израиля. Представитель EDC Джефф Холмс заявил, что удаление страницы в марте 2026 года было частью "планового обновления сайта" и консолидации международной деятельности.

По версии ведомства, аналогичные меры коснулись и других стран, например, Японии. Однако журналисты указывают, что страницы, посвященные Германии, Франции и Великобритании, остаются активными. Бывший глава городского Управления по борьбе с антисемитизмом Моше Дэвис назвал происходящее "навязчивой идеей", которая вредит городу. Он подчеркнул, что израильские компании принесли Нью-Йорку передовые технологии и более 27 000 рабочих мест.

Политика Мамдани вызывает серьезную обеспокоенность у еврейской общины города, учитывая, что в Нью-Йорке проживает самое большое еврейское население среди всех мегаполисов мира за пределами Израиля. Несмотря на заявления мэрии о техническом характере изменений, критики видят в этом последовательный план по политической и экономической изоляции израильских партнеров на уровне крупнейшего финансового центра США

#Израиль #бизнес #технологии #антисемитизм #Нью-Йорк #экономика #политика
