Круизное судно MV Hondius, на борту которого произошла вспышка опасного хантавируса Andes, направляется к Канарским островам. Уже известно о трех погибших и нескольких заболевших.

Три человека умерли, еще несколько заболели. «Хантавирусный» корабль с полутора сотнями человек на борту сейчас идет на Канары. Что происходит на круизном судне?

Круизный лайнер MV Hondius под нидерландским флагом, на борту которого случилась вспышка хантавируса и умерли три человека, сейчас идет в испанский порт на острове Тенерифе. Глава ВОЗ заявил, что угроза здоровью населения после вспышки хантавируса остается низкой и подчеркнул, что не считает ситуацию похожей на начало пандемии COVID-19.

Туристы и вирус

На борту MV Hondius находилось около 149 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа 23 национальностей. После смерти от вируса супружеской пары из Нидерландов и еще одного гражданина Германии, заболевших несколько человек. Один пассажир находится в реанимации в ЮАР.

Еще троих, один из которых судовой врач, накануне эвакуировали с корабля и отправили лечиться в Нидерланды. У одного из заболевших, который сам вернулся домой в Швейцарию и пришел к врачу, подтвержден хантавирус. Жена этого пациента пока без симптомов, но ушла на карантин. Власти Швейцарии начали расследование контактов заболевшего.

Выяснилось, что заразились туристы самым опасным штаммом хантавируса — Андес (Andes), который вызывает тяжелый легочный синдром. Считается, что этот вид особо опасен: до 40-50% летальных исходов. Он может передаваться от человека к человеку при очень близком контакте.

Судно прибудет на Канарские острова в ближайшие дни. Там пассажиры пройдут полное медицинское обследование, перед тем как вернуться в свои родные страны. Власти Испании уже готовят специальные места, куда отправят людей на карантин.

«Мы изолированы, но стараемся сохранять спокойствие»

По данным, полученным CNN от находящихся на борту людей, экипаж MV Hondius проводит тотальную дезинфекцию всех помещений, а пассажирам предписано строго соблюдать гигиенические меры — носить маски, обрабатывать руки антисептиком и не покидать каюты.

Как сообщает путешественник и блогер Касем Эльхато, большинство пассажиров сохраняют самообладание, паники на борту нет.

«Наши дни проходят почти нормально. Мы пытаемся занять себя чтением, просмотром фильмов, пьем горячие напитки. Еду приносят прямо в каюты. Выходить на свежий воздух разрешено только по одному — совершаем одиночные прогулки по палубе. Собираться в общих зонах (лаунжах, барах и ресторанах) категорически запрещено», — сообщил он.

Другой пассажир, Джейк Росмарин, опубликовал в соцсетях видео с борта корабля, уточнив, что чувствует себя хорошо: «Продолжаю получать свежий воздух, меня хорошо кормят и заботятся обо мне. Вся команда на борту справилась с этой ситуацией как нельзя лучше, и я очень благодарен за их усилия. Еще есть некоторая неопределенность, но успокаивает, что есть план».

Источник: соцсети одного из туристов — Джейка Росмарина/jakerosmarin/

Источник: соцсети одного из туристов — Джейка Росмарина/jakerosmarin/

Турист с лайнера, фотограф дикой природы Алехандра Рендон, рассказывая о случившемся, также говорит, что команда судна «профессионально управляет этой непредвиденной ситуацией».

Люди на борту готовятся к тому, что впереди еще несколько дней взаперти в открытом море, и надеются, что эвакуация с судна пройдет благополучно.

Несмотря на тревожные новости и смертельные случаи, специалисты пока не считают ситуацию угрозой глобального масштаба, пишет bb.lv. На борту лайнера действуют строгие санитарные меры, а пассажиры стараются сохранять спокойствие в ожидании прибытия на Тенерифе, где их ждет медицинское обследование и карантин.