Последнее мощное явление Эль-Ниньо сопровождалось чередой температурных рекордов, и учёные опасаются, что потепление морей сулит ещё более экстремальную погоду.

Апрель в этом году стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений как на суше, так и в океанах. На фоне нового потепления мирового океана ученые говорят, что мощное явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы может еще больше разогреть планету.

В апреле 2026 года температура поверхности моря в океанах за пределами полярных широт была второй по величине за весь период наблюдений, свидетельствуют данные Службы по изменению климата ЕС Copernicus.

В глобальном масштабе апрель также разделил третье место среди самых теплых за всю историю: средняя температура оказалась на 1,43 °C выше доиндустриального уровня, то есть опасно приблизилась к пороговому значению 1,5 °C, закрепленному в Парижском соглашении 2015 года.

Эти данные подпитывают растущие опасения, что на горизонте новый период экстремальной глобальной жары, а необычно теплые океаны и дальше будут подстегивать климатические аномалии.

Почему температура моря снова растет?

Температура поверхности моря - один из самых показательных индикаторов того, сколько избыточного тепла поглощает планета.

По данным Copernicus, в апреле средняя температура поверхности моря в значительной части Мирового океана достигла 21 °C - это второй по величине показатель для этого месяца. Жарче был только апрель 2024 года, пришедшийся на последний крупный эпизод Эль-Ниньо.

Особенно высокие значения фиксировались в тропической части Тихого океана: рекордно теплая вода простиралась от центральных районов до западных побережий США и Мексики. Ученые охарактеризовали ситуацию как мощные морские тепловые волны - тревожный сигнал того, что в океанах Земли накапливается все больше тепла, главным образом из-за вызванного человеком изменения климата.

По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, с 1970 года мировые океаны поглотили более 90 процентов избыточного тепла, удерживаемого выбросами парниковых газов. Более теплые океаны усиливают штормы, наносят ущерб морским экосистемам и нарушают погодные паттерны по всей планете.

Согласно Саманте Бёрджесс, руководителю климатического направления в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды, апрельские данные демонстрируют «четкий сигнал устойчивого глобального потепления».

«Температура поверхности моря находилась у рекордных отметок, по акватории были распространены морские тепловые волны, площадь арктического морского льда оставалась значительно ниже нормы, а в Европе наблюдались резкие контрасты по температуре и осадкам», - говорится в ее заявлении.

«Все это признаки климата, на который все сильнее влияет экстремальная погода».

Что такое «супер Эль-Ниньо»?

Сейчас ученые внимательно следят за признаками возможного формирования во второй половине года потенциально разрушительного явления «супер Эль-Ниньо».

Эль-Ниньо (в переводе с испанского «мальчик») - естественное колебание климатической системы, связанное с аномальным потеплением поверхности Тихого океана. Обычно оно ведет к повышению глобальной температуры и меняет характер погоды по всему миру, принося засуху одним регионам и наводнения другим.

Прогнозы ECMWF показывают, что к осени температура воды в центральной части Тихого океана вблизи экватора может подняться до 3 °C выше нормы. В этом случае явление войдет в число самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за весь период наблюдений.

Как правило, исследователи называют «супер Эль-Ниньо» эпизод, при котором температура Тихого океана повышается как минимум на 2 °C выше среднего. Однако это обозначение официально не используется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Последний крупный эпизод Эль-Ниньо в 2024 году способствовал установлению целой серии глобальных температурных рекордов. Ученые опасаются, что новое явление на фоне продолжающегося потепления климата может привести к еще более экстремальной погоде.

Уже в апреле сильные наводнения обрушились на ряд районов Аравийского полуострова, Иран и Афганистан, тогда как условия засухи в южной Африке ухудшились. В Тихом океане формировались тропические циклоны.

В Европе раскол в климатической картине

В прошлом месяце Европа фактически пережила два совершенно разных апреля. На юго-западе континента было гораздо теплее обычного, при этом в Испании зафиксировали самый жаркий апрель в истории, тогда как в Восточной Европе погодные условия оказались холоднее нормы.

В целом по континенту апрель занял лишь десятое место среди самых теплых за весь период наблюдений, однако эта цифра скрывает резкую региональную неоднородность и недавние тенденции.

Недавний отчет Copernicus показал, что как минимум 95 процентов территории Европы в 2025 году столкнулись с температурами выше нормы. Новые данные дополняют растущую совокупность свидетельств того, что климатический кризис на континенте ускоряется.