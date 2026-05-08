Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами всех стран ЕС детали возможных переговоров с Россией. По его словам, потенциал для обсуждений есть, но пока "никто не видел" готовности Москвы.

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) готовятся к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, выступая в Европейском университетском институте во Флоренции. Его слова приводит британская газета The Financial Times (FT) в статье, опубликованной в четверг, 7 мая.

"Я веду переговоры с лидерами 27 стран-членов, чтобы определить, как нам лучше всего организоваться и что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент для этого", - сказал Кошта. По его словам, "есть потенциал" для переговоров с Путиным, но пока "никто не видел" признаков готовности России к "эффективному" участию в "серьезных" обсуждениях. Кошта также отметил, что ЕС не намерен мешать переговорам, которые ведут США.

Говоря о подготовке к потенциальному диалогу с Россией, Кошта упомянул, что на саммите Союза на Кипре в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей ЕС "быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры". Высокопоставленный украинский чиновник это подтвердил: "Нам нужна более тесная координация на европейском уровне". По его словам, ЕС мог бы участвовать в переговорах в качестве "лидера", выступающего от лица "всех европейцев".

Последний контакт России и ЕС был в феврале 2026-го

В последний раз серьезный диалог между Европой и Россией состоялся в начале февраля 2026 года, когда советники президента Франции Эмманюэль Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Москву для обсуждения возможного участия ЕС в мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Тогда сообщалось, что предложения французов в Кремле отвергли. "Общий посыл Путина всем таков: мы готовы к конструктивному диалогу, если вы тоже готовы. Но если нет, то мы не заинтересованы", - приводит FT слова источника, беседовавшего с президентом России.

Кроме того, в середине марта FT со ссылкой на источники сообщала, что помощник Путина Юрий Ушаков использовал нецензурную лексику в разговоре с представителями Франции, когда отвергал их предложение по переговорам. В комментарии для этой же статьи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что французы "не привезли никаких позитивных сигналов", и поэтому им "действительно нечего было услышать в ответ позитивного".

Переговоры США и Украины возобновятся после паузы

В ближайшие дни спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретится с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами. Эти переговоры станут первыми между представителями двух стран после 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана.

Из-за нового военного конфликта Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которые ранее занимались в том числе и мирными переговорами по Украине, переключились на переговоры с Тегераном. Кроме того, в целом обострение ситуации на Ближнем Востоке, где изначально планировалась трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины, тоже привело к приостановке переговоров.

При этом, по словам входящего в украинскую переговорную делегацию руководителя офиса президента страны Кирилла Буданова, Москва и Киев приближаются к мирному соглашению, а урегулирование войны может не занять много времени. В начале апреля он указывал на то, что, хотя до сих пор и Украина, и Россия придерживались на переговорах "максималистских" позиций, стороны сблизятся в поисках компромисса.