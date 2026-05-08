Министр энергетики посетит пострадавшее от дрона нефтехранилище в Резекне 2 624

Политика
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
Изображение к статье: Цистерны, нефть

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис сегодня в ходе рабочего визита в Резекне и Балвский край обсудит вопросы энергетической безопасности, устойчивого развития и энергетической независимости, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

Визит начнется в Резекне, где министр посетит нефтехранилище, в котором в ночь на четверг, 7 мая, разбился один из иностранных беспилотников, залетевших в воздушное пространство Латвии из России. В результате инцидента были повреждены четыре пустых нефтяных резервуара.

В ходе визита министр ознакомится с ситуацией на объекте и встретится с представителями предприятия и подключенных к инциденту служб.

Мелнис отметил, что безопасность энергетической инфраструктуры - один из важнейших вопросов в Латвии и регионе. Для обеспечения энергетической безопасности Латвии важно оперативно оценивать ситуацию и одновременно укреплять сотрудничество между государственными учреждениями, самоуправлениями и предприятиями, подчеркнула министр.

После посещения Резекне продолжится рабочий визит в Балвский край, где Менис встретится с различными группами общества, включая представителей самоуправления, предпринимателей, молодежь и местные общины.

В ходе визита министр также встретится с руководством и депутатами Балвского самоуправления, чтобы обсудить актуальные вопросы энергетики и развития инфраструктуры в регионе.

Во второй половине дня министр климата и энергетики примет участие в форуме "Энергия сообществ в Балвском регионе", где проведет дискуссии об энергетических сообществах, местном производстве энергии и возможностях вовлечения жителей в устойчивое развитие энергетики.

