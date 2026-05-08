Прятки с дроном - сегодня возобновят поиски второго упавшего БПЛА 0 282

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2026
LETA
Изображение к статье: Оператор дрона

Сегодня в Латгале возобновятся поиски второго дрона, который вчера залетел в воздушное пространство Латвии из России и упал, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения (ЛТВ) "Утренняя панорама" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В четверг вечером Национальные вооруженные силы (НВС) прекратили поиски второго упавшего в Латгале дрона, но в то же время считают, что дрон по-прежнему взрывоопасен.

Сегодня утром в телефонном интервью ЛТВ Козловскис заявил, что поиски второго дрона будут продолжены сегодня. Для поисковых работ, скорее всего, будет перегруппирован персонал и изменена тактика с учетом проведенного анализа возможных траекторий и места падения летательного аппарата.

Опыт показывает, что первыми дрон могут найти жители, поэтому очень важно помнить, что к такому объекту нельзя приближаться, а сразу сообщить оперативным службам по телефону 112.

Козловскис добавил, что предоставленная жителями информация об активности дронов, влетевших в воздушное пространство Латвии, была очень полезна для служб. Например, в четверг один из дронов, который достиг Резекне, а затем улетел в сторону границы, фактически отслеживался по звонкам жителей, признал министр.

Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, из которых по меньшей мере один упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Считается, что еще один дрон мог упасть в более отдаленном месте, а другой дрон покинул воздушное пространство Латвии.

Люди, находившиеся во время инцидента в окрестностях Лудзы, Балви и Резекне, получили на свои мобильные телефоны сотовое оповещение об угрозе в воздушном пространстве.

НВС напоминают: пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат.

#Латвия #безопасность #технологии #угроза #Россия
