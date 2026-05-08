В штаб-квартире политической партии D66, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, произошёл взрыв в четверг, 7 мая, сообщает NOS.

"Около 21:00 (по местному времени - ред.) в офисе партии D66 в Гааге произошёл взрыв. Через час полиция сообщила о задержании подозреваемого".

Отмечается, что уже через час полиция задержала подозреваемого. Как выяснилось, мужчина бросил петарду или самодельный фейерверк в щель для почты, размещённую в двери офиса.

На момент взрыва в офисе находилось около 30 человек, там проходило мероприятие молодёжного крыла партии. Никто не пострадал, однако присутствующие были сильно напуганы. В здании выбило стекло и появилось задымление.

В момент нападения внутри находилось около 30 человек, в помещении проходило мероприятие молодых демократов, сообщила председатель молодежного крыла партии. «Мы были в шоке, и я рада, что все в порядке. Это был невероятно громкий взрыв».

«Я тоже в ярости», — говорит председатель молодежной партии. «Там есть молодые люди, которые хотят внести свой вклад в общество, а мы сталкиваемся со все более жестоким насилием. Демократическое верховенство права работает только в том случае, если политическое участие безопасно. Каждый должен иметь возможность безопасно высказываться. Это насилие затрагивает демократию в целом».

Лидер D66 и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен считает, что инцидент стал "трусливым актом запугивания".

Хотя никто не пострадал, взрыв в офисе партии вызвал серьёзную тревогу в Нидерландах. Власти считают, что такие действия — это попытка запугать политиков и людей, которые участвуют в общественной жизни страны, пишет bb.lv.