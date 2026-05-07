На фоне выяснения обстоятельств двух аварий грузовых поездов, произошедших в конце прошлой недели, группа Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) запретила сотрудникам комментировать инциденты СМИ и публиковать информацию о них в социальных сетях.

«Сотрудники получили сообщения с требованием не сотрудничать со СМИ и не предоставлять никакой информации. Там также указано, что в случае разглашения компании может быть нанесен ущерб, который может быть взыскан чуть ли не через суд. Это похоже на угрозу», — сообщил BNS в четверг председатель профсоюза железнодорожников Solidarumas Станиславc Федаравичюс.

Временный руководитель LTG Арунас Румскас в четверг заявил, что целью сообщений было предупреждение сотрудников о возможных рисках в случае распространения информации, которая может помешать досудебным расследованиям.

«Ситуация очень серьезная. Одно дело — коммуникация и репутация компании, что крайне важно, но начаты два досудебных расследования. Здесь уже возникает юридическая ответственность, это может быть трактовано как препятствование следствию или утечка данных. Это серьезные вещи, и мы должны были предупредить сотрудников», — сказал журналистам Румскас.

«Тем не менее, существуют определенные ограничения на то, что можно говорить, а что нет. Мы просто хотели, чтобы сотрудники имели это в виду», — добавил он.

В письме, разосланном командой по коммуникациям LTG (копия имеется в распоряжении BNS), указывается, что вся информация об инцидентах является материалами досудебных расследований, начатых прокуратурой Каунаса. Также упоминается, что за ее разглашение может грозить уголовная ответственность.

Кроме того, в письме подчеркивается, что нескоординированные публичные заявления создают риски для репутации LTG, и по завершении расследования компания намерена требовать возмещения возможного ущерба.

Согласно документу, публично комментировать события могут только Румскас, директор по корпоративным вопросам Александр Зубряков и директор по устойчивости бизнеса Гядиминас Шячкус.

Как ранее сообщал bb.lv, машинист поезда, несколько вагонов которого сошли с рельсов в прошлую пятницу в Есе (Каунасский район), Видмантас Симонавичюс в среду сказал радио LRT, что из-за неисправной системы автоматического контроля подвижного состава (RAKS) он не заметил и не мог заметить поломку одного из вагонов.

Министерство транспорта в четверг в комментарии для СМИ отметило, что следит за ситуацией и призывает к «конструктивному внутреннему диалогу и прозрачному решению всех вопросов при обеспечении прав работников».

В субботу перед полуночью в Есе сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Палямонаса в Дуйсбург. В пятницу на станции Гуджюнай в Кедайнском районе сошли с рельсов несколько вагонов со щебнем.

Причины инцидентов расследует комиссия LTG, Министерство юстиции начало расследование безопасности аварий, а прокуратура Каунаса ведет два отдельных досудебных расследования.