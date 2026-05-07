Власти ОАЭ запускают масштабную кампанию по борьбе с комарами

В мире животных
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Власти ОАЭ запускают масштабную кампанию по борьбе с комарами

В Объединенных Арабских Эмиратах активизировались усилия по «ликвидации мест размножения комаров и снижению их численности в различных регионах страны», сообщает Khaleej Times, ссылаясь на Министерство изменения климата и окружающей среды (MOCCAE).

 

В рамках третьего этапа кампании против комаров органы здравоохранения также активно информируют население о заболеваниях, передающихся через укусы комаров, и о мерах профилактики.

«Мы будем применять современные международные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, для борьбы с комарами в зонах их распространения. Особое внимание уделяется борьбе с комарами в водоемах, где они размножаются особенно активно», — отмечается в сообщении MOCCAE.

Комары массово появились на территориях, затопленных в результате сильных дождей. Особенно остро ситуация стоит в Дубае, где муниципалитет активно использует химические методы борьбы и привлекает частные компании и волонтеров для очистки мест размножения этих насекомых. Обрабатываются парки, рынки, дренажные системы, водоемы, а также все жилые, коммерческие и промышленные районы. Команды муниципалитета работают круглосуточно, чтобы остановить распространение комаров.

Если ранее лихорадка денге считалась относительно редким заболеванием в эмиратах, то в последние месяцы наблюдается рост числа случаев заражения. После наводнения в Дубае возникло множество подтопленных мест, где быстро размножаются переносчики — комары Aedes aegypti.

К симптомам лихорадки денге относятся:

— высокая температура (39–40ºC);

— сильные головные боли;

— боль в суставах и мышцах;

— тошнота и рвота;

— кожная сыпь.

Специфического лечения не существует, однако поддерживающая терапия может облегчить такие симптомы, как лихорадка и боль. Ранняя диагностика имеет ключевое значение для предотвращения осложнений, особенно у беременных женщин, маленьких детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

