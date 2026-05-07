Экс-глава минобороны Артис Пабрикс в социальной сети X прокомментировал ночное происшествие в Латгалии:

"Да, дроны надо сбивать Недовольство общества нашей реакцией и способностями имеет объективный повод. Но оснований для паники нет и нельзя поддаваться пропаганде, созданной Россией. Сохраняем спокойствие и находим решения".

На это один из комментаторов злобно заметил: "Четвертый год войны и дроны падают на головы в городе. Доверие к правительству - ноль. Круглый ноль."