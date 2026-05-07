Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дроны нужно сбивать!» Экс-министр обороны отреагировал на инцидент в Латгалии 1 777

Политика
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разбившийся дрон

Дрон после падения

ФОТО: пресс-фото

Бывший министр обороны призвал не паниковать, а искать оптимальные решения.

Экс-глава минобороны Артис Пабрикс в социальной сети X прокомментировал ночное происшествие в Латгалии:

"Да, дроны надо сбивать Недовольство общества нашей реакцией и способностями имеет объективный повод. Но оснований для паники нет и нельзя поддаваться пропаганде, созданной Россией. Сохраняем спокойствие и находим решения".

На это один из комментаторов злобно заметил: "Четвертый год войны и дроны падают на головы в городе. Доверие к правительству - ноль. Круглый ноль."

Читайте нас также:
#оборона #дроны #паника #Россия #Латгалия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео