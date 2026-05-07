Существует множество полезных для здоровья продуктов. В данной статье мы обсудим один из них, который широко известен и представлен в различных кулинарных вариантах с разной степенью полезности.

Употребление какао (именно о нем идет речь) стало настоящим трендом в борьбе со старением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с мозгом и даже раком. По словам британского диетолога и невролога Эми Райхельт, эффективность этого продукта зависит от способа его потребления.

Максимальную пользу от какао можно получить, если употреблять его в виде натурального порошка или качественного горького шоколада. Сладкие закуски и напитки следует исключить из рациона. В темном шоколаде содержится высокое количество чистого какао, при этом уровень сахара в нем минимален, что позволяет сохранить полезные свойства флавоноидов — растительных веществ, защищающих организм от разрушительного воздействия свободных радикалов.

Эти химические соединения накапливаются в клетках и наносят им вред. Это приводит к окислительному стрессу, который может вызывать различные заболевания и преждевременное старение.

Кроме того, какао содержит триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамина, которые способствуют активной работе центральной нервной системы. Эти вещества могут стимулировать нейромедиаторы, улучшающие настроение и повышающие жизненный тонус. Об этом сообщила Эми Райхельт в статье, опубликованной в издании Health News.