Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач раскрыла сладкий секрет долголетия и здоровья 0 474

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач раскрыла сладкий секрет долголетия и здоровья

Существует множество полезных для здоровья продуктов. В данной статье мы обсудим один из них, который широко известен и представлен в различных кулинарных вариантах с разной степенью полезности.

 

Употребление какао (именно о нем идет речь) стало настоящим трендом в борьбе со старением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с мозгом и даже раком. По словам британского диетолога и невролога Эми Райхельт, эффективность этого продукта зависит от способа его потребления.

Максимальную пользу от какао можно получить, если употреблять его в виде натурального порошка или качественного горького шоколада. Сладкие закуски и напитки следует исключить из рациона. В темном шоколаде содержится высокое количество чистого какао, при этом уровень сахара в нем минимален, что позволяет сохранить полезные свойства флавоноидов — растительных веществ, защищающих организм от разрушительного воздействия свободных радикалов.

Эти химические соединения накапливаются в клетках и наносят им вред. Это приводит к окислительному стрессу, который может вызывать различные заболевания и преждевременное старение.

Кроме того, какао содержит триптофан, фенилэтиламин, тирозин, триптамин и тирамина, которые способствуют активной работе центральной нервной системы. Эти вещества могут стимулировать нейромедиаторы, улучшающие настроение и повышающие жизненный тонус. Об этом сообщила Эми Райхельт в статье, опубликованной в издании Health News.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео