Командующий НВС Каспарс Пуданc в интервью на ЛТВ пояснил, что существующая система в большей степени создавалась для линейной защиты границы. Теперь НВС будут оценивать, подходит ли такая концепция также для ситуаций, когда траектория полёта дронов заранее неизвестна.

Что, по мнению редакции, логично – вряд ли враги будут заранее извещать командиров НВС о маршрутах атаки боевых дронов.

Точная траектория полёта дронов была неизвестна. «У нас не было возможности направить подразделения в правильном направлении. Они патрулировали, некоторые заняли боевые позиции, но в их секторе огня дронов не было — они улетели в другом направлении», — пожаловался Пуданc.

Как бы то ни было, Пуданc допустил, что подход к обороне может быть пересмотрен. Однако предупредил, что и новое решение не будет идеальным. НВС не могут за короткое время полностью заменить технические средства, однако продолжают укреплять свои возможности, в том числе дополняя боевые группы дронами-перехватчиками. Их планируется получить до конца мая, параллельно продолжается обучение военнослужащих.

Пуданc также сообщил, что по первоначальным признакам упавший в Резекне дрон был оснащён взрывчаткой. Её количество ещё предстоит оценить.

При этом пока неясно, был ли второй, всё ещё разыскиваемый дрон боевым или ложной целью. Пуданc отметил, что даже в ложной цели теоретически может находиться небольшое количество боеприпасов.

Как сообщал bb.lv, по некоторым данным в Латвию вторглись шесть дронов. Причем один улетел в Россию, где его сбили.