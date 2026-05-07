Над Латвией летало шесть дронов, один из них улетел в Россию и там был сбит – российская версия 16 10343

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Что-то подобное могло летать и в небе Латвии.

Что-то подобное могло летать и в небе Латвии.

В российском Минобороны озвучили свои данные о пролетах беспилотных аппаратов над территорий Латвии.

В Москве приводят следующие подробности нашумевшего в Латвии инцидента:

«Около 3 часов 20 минут средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из шести БПЛА».

Одновременно в воздушном пространстве Латвии российскими средствами контроля были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Приблизительно через сорок минут отметки пяти из шести обнаруженных беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, уточнили в ведомстве.

Шестой дрон после входа в российское воздушное пространство в 4:41 был сбит российскими силами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова). Экспертиза упавших обломков идентифицировала воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый», утверждают в военном ведомстве РФ.

Как сообщал портал bb.lv, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотников, один из которых в Резекне врезался в объект хранения нефтепродуктов.

