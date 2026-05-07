«Мы живем в полувоенном режиме и все только начинается» 4 1047

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пресс-брифинг после заседания кризисного совета

Участники заседания кризисного совета

ФОТО: LETA

Эксперт предупредил: такие инциденты с залетом дронов на нашу территорию будут происходить все чаще.

Прилет в Латгалию дронов, один из которых был явно снабжен взрывчатыми веществами, снова вызвал дискуссию и в обществе, и в политических кругах о том, стоило ли эти дроны сбивать.

"В обществе необходима более широкая дискуссия о том, как и в каких случаях следует сбивать прилетевшие в воздушное пространство Латвии дроны, заявил в передаче Латвийского радио «Krustpunkti» бывший госсекретарь Министерства обороны, а в настоящее время председатель правления военного предприятия ООО «NEWT21» Янис Гарисонс.

«Это не простой вопрос – ударим или не ударим. Надо понимать риск – ведь если что-то полетит вниз – будь то пули или что-то с дрона – должна быть уверенность, что жители, находящиеся в этой зоне, знают, что делать и находятся в безопасности. Или все-таки надо стрелять в зоне, где никому это не будет угрожать", - объяснил Гарисонс.

Кроме того, он напомнил, что в мирное время, в котором Латвии все-таки живет, можно стрелять только для самообороны. «Я боюсь, что любой командир побоится принять решение сбить дрон, потому что потом будут такие расследования, если, не дай Бог, ты кого-то гражданского задел», - сказал Гарисонс.

При этом он считает, что сейчас существует «полувоенный режим» — между мирным и военным временем. " И это лишь вопрос времени, когда подобные инциденты случатся в море, поскольку Россия развивает морские дроны. «Если у командира, который будет нести ответственность, будут хоть малейшие опасения в том, что его накажут за это потом, ничего не произойдет», - подчеркнул эксперт в интервью Латвийскому радио.

