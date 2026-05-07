НЕ зря говорят, что главный избиратель правящего "Нового Единства" - чиновник, а он в основном водится в столице и вокруг нее. В Рижском избирательном округе на выборах в 15-й Сейм изберут 38 депутатов, что на два места больше, чем раньше, постановила в четверг Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщили агентству ЛЕТА в комиссии.

На данный момент ЦИК утвердила распределение депутатских мест во всех пяти избирательных округах: в Видземе изберут 26 депутатов, в Латгале - 12, в Земгале - 13, а в Курземе - 11 депутатов.

По сравнению с предыдущими выборами число мест увеличилось только в Риге, в то время как в Латгале и Курземе оно уменьшилось на одно место в каждом, а в Видземе и Земгале осталось неизменным.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 2 мая этого года в Латвии были зарегистрированы 1 553 583 гражданина с правом голоса, из которых наибольшее число - 595 665 - в Рижском избирательном округе.

Утвержденное число депутатов также определяет максимальный объем кандидатских списков: партии и их объединения в каждом округе могут заявить на пять кандидатов больше, чем число избираемых в соответствующем округе депутатов.

Выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года, а подача кандидатских списков будет происходить с 20 июня по 5 июля.