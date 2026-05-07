Бывший член совета директоров OpenAI Шивон Зилис дала показания в федеральном суде Окленда по делу Илона Маска против OpenAI. В суде Зилис рассказывала как о ранних обсуждениях возможного перехода OpenAI к коммерческой модели, так и о личных отношениях с Маском, объяснив, как стала матерью четверых его детей, сообщило BBC.

"Я все еще очень хотела стать матерью, и Илон сделал это предложение примерно в то время, а я его приняла, – заявила Зилис, уточнив, что в 2020 году Маск сам предложил стать донором. – Он тогда поощрял всех вокруг иметь детей и заметил, что у меня их нет. Он предложил сделать донацию".

По словам Зилис, около 10 лет назад у нее был короткий роман с Маском, но в 2020 году романтических отношений между ними уже не было. Как объяснила женщина, из-за проблем со здоровьем ее планы на традиционную семейную жизнь изменились.

Зилис утверждает, что изначально не предполагалось, что Маск будет активно участвовать в жизни первых двух детей. Они договорились держать его отцовство "строго конфиденциальным". Сейчас же, по словам Зилис, Маск участвует в жизни всех четверых детей, а семья проводит вместе несколько часов в неделю.

Из-за соглашения о конфиденциальности Зилис не сообщила гендиректору OpenAI Сэму Альтману, что близнецы, которых она родила в 2021 году, являются детьми Маска. Альтман узнал об этом в момент, когда стало известно о готовящейся публикации Business Insider.

Зилис работала в Tesla и Neuralink, а в OpenAI пришла в 2016 году как советник. Позже она вошла в совет директоров компании и занимала этот пост с 2020 по 2023 год.

Юристы OpenAI предположили, что после ухода Маска из компании в 2018 году Зилис могла передавать ему информацию о OpenAI. Ранее президент OpenAI Грег Брокман, отвечая на вопрос о ее роли, заявил: "Мы доверяли ей в том, что она будет держать конфликт с Илоном под контролем".

Зилис вышла из состава совета директоров OpenAI в марте 2023 года, когда Маск запускал xAI – компанию в сфере искусственного интеллекта, разрабатывающую чат-бота, конкурирующего с ChatGPT.

В суде также обсуждались письма и сообщения Зилис, Альтмана, Брокмана и Маска о возможном изменении структуры OpenAI. Согласно представленным материалам, еще в 2017 году в компании считали, что отказ от полностью некоммерческой модели нужен для роста и привлечения крупных инвестиций.

Из переписки Зилис следовало, что Маск хотел получить больше контроля над OpenAI, включая дополнительные места в совете директоров. Он также предлагал сделать OpenAI частью Tesla. В одном из сообщений Зилис написала, что такой шаг "сразу решает проблему финансирования".

В итоге Альтман, Брокман и Илья Суцкевер не договорились с Маском об условиях. Согласно письму Зилис, представленному в суде, одной из причин было то, что они не хотели, чтобы Маск "получил контроль" над работой OpenAI.

Напомним, судебное разбирательство началось 28 апреля 2026 года и оно, как заявляют эксперты в сфере технологий, может определить дальнейший вектор развития индустрии искусственного интеллекта.