Тревожное объяснение: названа причина двух катастроф на железной дороге Литвы 2 2701

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тревожное объяснение: названа причина двух катастроф на железной дороге Литвы

После двух железнодорожных аварий, произошедших в Литве за двое суток на прошлой неделе, глава инфраструктурной компании LTG Infra, входящей в группу Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), заявил о нехватке финансирования для обеспечения безопасности движения.

По словам Витиса Жалимаса, колея, соединяющая Каунас с Польшей, на станции Еся которой произошла авария, «не была доведена до конца» – на ней отсутствует система железнодорожной сигнализации.

«Если в случае с Гуджюнай, где перевернулись вагоны со щебнем, мы видим потенциально технические проблемы, связанные с вагоном, то в Есе движением управлял дежурный по станции вручную. Вручную, потому что на этой первой европейской колее нет так называемого interlocking – системы сигнализации, которая автоматически блокирует путь и направляет поезд в правильном направлении», – сказал Жалимас во вторник в интервью радио LRT.

«Приоритеты финансирования были направлены на другие сферы, и эта колея осталась наполовину задействованной», – добавил он.

По словам Жалимаса, в целях безопасности LTG Infra вынуждена ограничивать скорость поездов на некоторых участках: «Есть участки, например, Шяштокай–Алитус, на содержание которых у нас нет денег. Поскольку нет средств на ремонт, мы снижаем скорость, чтобы сохранить безопасность».

«Система старая, но до сих пор поддерживалась, обслуживалась, просто потребность в ее модернизации существует уже много лет. Мы просили инвестиционные средства на обновление системы. Но пока не получили, обслуживали за свой счет вместе с представителем производителя. Но сейчас деталей уже не осталось», – сказал Жалимас.

#Литва #транспорт #безопасность #финансирование
