Дата публикации: 08.05.2026
ФОТО: Instagram

Катерина Шпица стала мамой во второй раз. Актриса и ее супруг Руслан Панов сообщили о рождении сына.

Ожидание ребенка Шпица раскрыла еще зимой, опубликовав семейное видео с праздничной подготовкой, где поклонники заметили округлившийся живот актрисы. Позже звезда начала чаще появляться на публике и подтвердила, что действительно готовится к пополнению в семье.

Также Катерина воспитывает 14-летнего сына Германа от брака с актером и каскадером Константином Адаевым. Для Руслана Панова малыш стал первым ребенком.

Появление сына стало особенно важным событием для семьи на фоне тяжелых переживаний прошлых лет. В 2024 году Шпица столкнулась с замершей беременностью. Актриса позже рассказывала, что потеря ребенка стала для нее психологическим ударом. По словам звезды, после случившегося ей пришлось обращаться за помощью к специалистам, чтобы справиться со страхами и тревожностью во время новой беременности.

Поклонники и друзья уже поздравляют Шпицу с пополнением в семье: «Поздравляю вас с таким событием, ребята!», «Ура! Поздравляю, Катя и Руслан! Счастья, здоровья вам и малышу», «Как здорово!», «Ура, от души поздравляю», «С новорожденным».

Рождение малыша стало для Катерины Шпицы по-настоящему долгожданным и важным событием, пишет bb.lv. После непростого периода актрисе наконец-то удалось обрести счастье, и сейчас её семья принимает искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия.

