Катерина Шпица: Откровенно о потере ребёнка и пути к новой беременности с помощью психолога 0 227

Люблю!
Дата публикации: 29.03.2026
Накануне появления второго ребёнка актриса впервые поделилась личной историей о пережитой потере и о том, как профессиональная помощь помогла ей справиться со страхами.

В ожидании своего второго малыша, 40-летняя Катерина Шпица поделилась сокровенными переживаниями о предыдущей беременности, которая, к сожалению, закончилась потерей ребёнка. Актриса не скрывает, что после замершей беременности её одолевали "определённые страхи", но благодаря помощи квалифицированного психолога она смогла их преодолеть.

"Конечно, когда через такой опыт проходишь, имеются определённые страхи. Но для этого сейчас есть хорошие специалисты в области психологии, которые помогают эти страхи преодолеть", — рассказала актриса изданию Super.

Трагедия и новое начало

В 2024 году Катерина Шпица и её муж, предприниматель и фитнес-тренер Руслан Панов, столкнулись с горькой потерей. "К сожалению, сердцебиения нет. Диагноз — замершая беременность", — написала тогда Шпица в социальных сетях, делясь своей болью. После пережитого актрисе было непросто принять решение о новой беременности, но судьба преподнесла им радостную новость: в конце 2025 года стало известно, что Катерина вновь ждёт ребёнка.

В ожидании пополнения

Звезда кино с улыбкой сообщила, что они с супругом уже знают пол будущего малыша и даже выбрали для него имя. Однако делиться этими подробностями с широкой публикой пара пока не спешит. Интересно, что Катерина и Руслан решили отказаться от модной гендер-пати.

Это будет уже второй ребёнок для Катерины. Сейчас актриса является счастливой мамой 13-летнего сына Германа, который родился в браке с актёром и каскадёром Константином Адаевым. С первым мужем Шпица рассталась вскоре после появления на свет первенца. В 2021 году её избранником стал Руслан Панов, владелец сети фитнес-клубов.

Читайте нас также:
