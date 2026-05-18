Предпринимательство является основой регионального развития, заявил сегодня президент Эдгар Ринкевич во время визита в Прейльский край.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи с руководством Прейльского краевого самоуправления Ринкевич обсудил модель выравнивания финансов самоуправлений, вопросы здравоохранения и социального ухода, а также изменения в школьной сети, что является серьезной проблемой в связи с негативными демографическими тенденциями в крае.

В Прейльской государственной гимназии имени Яниса Эглитиса президент ознакомился с учебным процессом, обсудил с учителями и учениками актуальные вопросы.

Ринкевич также ознакомился с работой Прейльской больницы и обсудил с ее руководством важные для края вопросы здравоохранения. В ходе рабочего визита Ринкевич посетил крестьянское хозяйство "Viktorija" и конюшню "Zirgu Oāze".

"Предпринимательство - это основа для регионального роста, поскольку оно привлекает инвестиции, создает рабочие места и способствует развитию инфраструктуры. И это подтверждают такие хозяйства, которые на протяжении нескольких поколений находят новые бизнес-идеи, обеспечивая развитие не только своего хозяйства, но и всего региона", - сказал Ринкевич.

В рамках визита президент также ознакомился с отреставрированным Прейльским дворцом, с экспозицией Прейльского музея истории и прикладного искусства, а затем встретился с жителями края.