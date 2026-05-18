Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премии, бонусы и базовые пенсии... Политики очертили темы для будущего правительства 0 173

Политика
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс (справа), Илзе Индриксоне и Виктор Валайнис

Андрис Кулбергс (справа), Илзе Индриксоне и Виктор Валайнис

Кандидат в премьеры уверяет, что о дележе портфелей пока потенциальные партнеры не говорили.

Итак, как уже сообщалось, Андрис Кулбергс под давлением Нацобъединения отказался от переговоров с "Прогрессивными". Таким образом, рассматривается модель нового правительства из четырех сил - Объединенный список, Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство". С "Новым Единством" консультации начнутся уже завтра.

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ подтвердил, что в его планах пересмотреть расходы не только бюджета следующего года, который еще только набрасывают специалисты минфина, но и бюджета-2026. Для этого у Кулбергса запланирована завтра и встреча с президентом Банка Латвии. Кулбергс снова заявил о необходимости сократить фонд премий и бонусов в госуправлении.

В свою очередь, лидер Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис сообщил, что планируется уже в следующем году ввести базовые пенсии, то есть повысить минимальные пенсии в стране и это затронет порядка 100 тысяч сениоров.

Виктор Валайнис также сообщил, что не отказался от своей идеи-фикс - надзор за airBaltic перенимает у министерства сообщений минэкономики.

А Андрис Кулбергс на это добавил, что он, став премьером, готов взять под свой контроль реализацию проекта Rail Baltica.

Кандидат в премьеры еще раз заявил, что пока распределение министерских постов не обсуждалось, поскольку было неясно, сколько же партий в итоге войдет в коалицию.

×
Читайте нас также:
#Латвия #бюджет #коалиция #пенсии #премии #правительство #airbaltic #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: чиновники с портфелями
Изображение к статье: Илзе Индриксоне
Изображение к статье: Райвис Кронбергс.
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп
Политика
Изображение к статье: Калининград.
В мире
3
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео