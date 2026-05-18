Кандидат в премьеры уверяет, что о дележе портфелей пока потенциальные партнеры не говорили.

Итак, как уже сообщалось, Андрис Кулбергс под давлением Нацобъединения отказался от переговоров с "Прогрессивными". Таким образом, рассматривается модель нового правительства из четырех сил - Объединенный список, Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство". С "Новым Единством" консультации начнутся уже завтра.

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ подтвердил, что в его планах пересмотреть расходы не только бюджета следующего года, который еще только набрасывают специалисты минфина, но и бюджета-2026. Для этого у Кулбергса запланирована завтра и встреча с президентом Банка Латвии. Кулбергс снова заявил о необходимости сократить фонд премий и бонусов в госуправлении.

В свою очередь, лидер Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис сообщил, что планируется уже в следующем году ввести базовые пенсии, то есть повысить минимальные пенсии в стране и это затронет порядка 100 тысяч сениоров.

Виктор Валайнис также сообщил, что не отказался от своей идеи-фикс - надзор за airBaltic перенимает у министерства сообщений минэкономики.

А Андрис Кулбергс на это добавил, что он, став премьером, готов взять под свой контроль реализацию проекта Rail Baltica.

Кандидат в премьеры еще раз заявил, что пока распределение министерских постов не обсуждалось, поскольку было неясно, сколько же партий в итоге войдет в коалицию.