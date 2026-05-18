Литовский министр объявил о готовность сравнять с землей российский Калининград 3 1199

Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Калининград.
ФОТО: pixabay

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае необходимости НАТО сможет полностью уничтожить "маленькую крепость" - Калининград. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию NZZ.

Говоря об угрозах, с которыми сталкивается ЕС, журналисты упомянули о российском анклаве – Калининградской области. Глава МИД Литвы указал, что НАТО должно продемонстрировать решимость остановить российскую угрозу оттуда.

"Мы должны показать россиянам, что можем прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там", – сказал он.

В то же время Будрис признался, что самой Литве явно не хватает средств противовоздушной обороны.

"Российские и украинские дроны то и дело вторгаются в наше воздушное пространство. Также российские боевые самолеты иногда пролетают над Литвой с выключенным транспондером. Когда это происходит, в обществе растет беспокойство", – сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что НАТО – самая мощная организация, которую когда-либо создавали.

"Что касается стратегического и оперативного планирования, а также военного потенциала, ей нет равных. Доверие между союзниками является основой сдерживания. Если даже мы сомневаемся в статье 5, то почему наш противник должен в нее верить?", – добавил Будрис.

#НАТО #Литва #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
