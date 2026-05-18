Президент США Дональд Трамп высказался относительно своего возможного преемника, заявив, что "он будет очень важным".

Во время разговора с журналистом Трампа спросили, кто, по его мнению, мог бы лучше всего продолжить его наследие заключения сделок. Среди возможных кандидатов упоминали его сына Дональда Трампа-младшего, государственного секретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Как отмечает издание, в момент этого вопроса Вэнс незаметно зашел в заднюю часть комнаты и услышал ответ президента.

Комментируя возможного преемника, Трамп отметил важность правильного выбора.

"Кто бы ни получил эту [должность], он будет очень важным", - сказал президент.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на Fortune.

В то же время он предостерег, что ошибка в выборе будущего лидера может иметь серьезные последствия. "А если вы получите не того человека: катастрофа", - добавил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключал, что его преемником на посту президента США может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам американского лидера, после завершения нынешнего срока он хотел бы передать власть "сильному республиканцу".

А недавно представитель Белого дома Себастьян Горка сообщил, что Трамп оставил инструкции для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио также не исключил, что именно Джей Ди Вэнс может стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Высказывания Дональда Трампа вновь подогрели дискуссию о будущем Республиканской партии после окончания его президентского срока. На фоне разговоров о выборах 2028 года все больше внимания привлекают фигуры, которых в окружении Трампа рассматривают как потенциальных продолжателей его политического курса.