Рижская дума выделила почти 1 млн евро на ремонт улицы Гертрудес.

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 млн евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас.

В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары с учетом культурно-исторического облика улицы, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков.

Общая сумма обновления покрытия составит 1,2 млн евро, но 251,6 тыс. евро выделит предприятие "Rīgas ūdens", которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети.

Средства на ремонт улицы будут выделены из инвестиционной программы столичного самоуправления.

По мнению редакции bb.lv, вложение, конечно, правильное, но для гертрудинцев - проблемное. Терпения вам!