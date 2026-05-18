Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не нравится дождь за окном? Так это только начало - прогноз латвийских синоптиков 0 2088

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза

В ночь на вторник в Латвии пройдут дожди, местами сильные, и прогремит гром, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки небо будет преимущественно облачным, на востоке страны и на южном побережье Курземе облаков будет меньше. Днем местами ожидается сильный дождь, возможна гроза.

Ночью будет дуть слабый до умеренного восточный и северный ветер, днем - южный и западный ветер. Во время грозы ожидается порывистый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, на востоке страны - до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов, а на востоке Латвии ожидается тепло до +24 градусов.

В Риге будет преимущественно облачная погода, временами пройдет небольшой дождь, ночью возможен сильный дождь и гроза. Слабый до умеренного северный ветер сменится восточным, днем - южным, юго-западным. Температура воздуха составит +10 градусов ночью и до +16 градусов днем.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в восточной и центральной части страны желтое предупреждение о грозе. Во время грозы возможен интенсивный дождь, сильный ветер и град.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
2
1
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не в ту клинику пришли?
Изображение к статье: Латвийская армия
Изображение к статье: место водителя автобуса
Изображение к статье: люди в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп
Политика
Изображение к статье: Калининград.
В мире
3
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео