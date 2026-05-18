Министерство здравоохранения (МЗ) представило поправки к порядку организации медицинских услуг, в которых конкретно указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных.
Предполагается, что новое разделение больниц и связанные с ним требования вступят в силу с 1 января 2027 года. Чем отличаются больницы, помещенные в разные группы:
В локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, приём пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических пациентов.
Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги хирургии, травматологии, родовспоможения и педиатрии.
Многопрофильные больницы, в свою очередь, будут обеспечивать лечение по всем основным профилям — неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные направления лечения, где требуется более высокая мощность и доступность специалистов.
Это означает, что более простая и наиболее востребованная помощь будет доступна ближе к месту жительства, а в более сложных случаях пациентов будут лечить в больницах с соответствующим опытом и ресурсами, поясняет МЗ.
В категорию многопрофильных больниц войдут:
– Рижская Восточная клиническая университетская больница;
– Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня;
– Детская клиническая университетская больница;
– Лиепайская региональная больница;
– Даугавпилсская региональная больница;
– Северокурземская региональная больница;
– Резекненская больница;
– Видземская больница.
В категорию региональных больниц включены:
– Елгавская городская больница;
– Екабпилсская региональная больница;
– Юрмальская больница;
– Кулдигская больница;
– Цесисская клиника;
– Мадонская больница;
– Огрская районная больница.
К локальным больницам отнесены:
– Тукумская больница;
– Краславская больница;
– Объединение больниц Балви и Гулбене;
– Алуксненская больница;
– Сигулдская больница;
– Прейльская больница;
– Лудзенский медицинский центр;
– Лимбажская больница;
– Добельская и окружная больница;
– Бауская больница.
