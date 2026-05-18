Все больницы Латвии поделил на три группы – чем они отличаются 2 2646

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не в ту клинику пришли?

Министерство здравоохранения (МЗ) представило поправки к порядку организации медицинских услуг, в которых конкретно указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных.

Предполагается, что новое разделение больниц и связанные с ним требования вступят в силу с 1 января 2027 года. Чем отличаются больницы, помещенные в разные группы:

В локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, приём пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических пациентов.

Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги хирургии, травматологии, родовспоможения и педиатрии.

Многопрофильные больницы, в свою очередь, будут обеспечивать лечение по всем основным профилям — неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные направления лечения, где требуется более высокая мощность и доступность специалистов.

Это означает, что более простая и наиболее востребованная помощь будет доступна ближе к месту жительства, а в более сложных случаях пациентов будут лечить в больницах с соответствующим опытом и ресурсами, поясняет МЗ.

В категорию многопрофильных больниц войдут:

– Рижская Восточная клиническая университетская больница;

– Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня;

– Детская клиническая университетская больница;

– Лиепайская региональная больница;

– Даугавпилсская региональная больница;

– Северокурземская региональная больница;

– Резекненская больница;

– Видземская больница.

В категорию региональных больниц включены:

– Елгавская городская больница;

– Екабпилсская региональная больница;

– Юрмальская больница;

– Кулдигская больница;

– Цесисская клиника;

– Мадонская больница;

– Огрская районная больница.

К локальным больницам отнесены:

– Тукумская больница;

– Краславская больница;

– Объединение больниц Балви и Гулбене;

– Алуксненская больница;

– Сигулдская больница;

– Прейльская больница;

– Лудзенский медицинский центр;

– Лимбажская больница;

– Добельская и окружная больница;

– Бауская больница.

#больницы #здравоохранение #Латвия #министерство здравоохранения
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
