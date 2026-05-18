Шакира и Мадонна покажут класс на чемпионате мира по футболу в США

Спорт
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится 19 июля в Нью Джерси, США.

Организатором шоу стал солист группы Coldplay Крис Мартин. Чемпионат мира начнется 11 июня, впервые на турнире сыграют 48 команд

Выступление пройдет в поддержку Глобального образовательного фонда ФИФА, который намерен собрать $100 млн для увеличения доступности качественного образования и футбола для детей по всему миру. «Шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу станет поистине особенным моментом, объединяющим музыку, футбол и общее стремление улучшить жизнь детей во всем мире», — написал президент ФИФА Джанни Инфантино в социальных сетях.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Финал чемпионата мира является самым просматриваемым спортивным событием. Матч 2022 года привлек более 500 млн зрителей в прямом эфире.

На прошлой неделе Шакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026, выпустив короткий отрывок с композицией Dai Dai. Трек записан совместно с нигерийским певцом Burna Boy. Напомним, в 2010 году Шакира исполнила официальную песню чемпионата мира в ЮАР — Waka Waka.

#футбол #благотворительность #спорт #музыка #Мадонна #Шакира
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
