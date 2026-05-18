Первая победа латвийских хоккеистов на Чемпионате мира по хоккею – со счетом 2:0 обыграна сильная сборная Германии.

Голы забили Мартиньш Дзиеркалс и Рудольф Балцерс. Как всегда великолепен Кристер Гудлевскис, не пропустивший ни одной шайбы от жаждавших забить гол немцев. Всего латвийский вратарь отбил 25 шайб, летевших в створ его ворот.

Согласно рейтингу сборных IIHF, составленному перед чемпионатом мира-2026, Германия находилась на 7-м месте, а Латвия – на 9-м. Впрочем, очки дают не по рейтингам, а по игре.

Отчаявшиеся забить хоть один гол немцы за 5 минут до конца матча немцы сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока. И чуть не пропустили третью шайбу - в пустые ворота не смог попасть Балцерс, который в итоге был признан лучшим игроком матча.

Как сообщал bb.lv, в первом матче сборная Латвии со счетом 2:4 уступила команде Швейцарии.

Сборная Латвии продолжит выступление на чемпионате мира во вторник в 17:20 матчем против Австрии. 21 мая в 17:20 латвийские хоккеисты сыграют с Финляндией, 23 мая в 13:20 — с США, 24 мая в 17:20 — с Великобританией, а в последнем матче группового этапа 26 мая в 13:20 встретятся со сборной Венгрии.