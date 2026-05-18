Как известно, ушедшее в отставку правительство Силини все равно продолжает работать - до утверждения нового правительства. Независимый депутат Сейма Дидзис Шмитс сегодня в социальной сети X поделился неожиданным ноу-хау:

"Исполняющими обязанности министров на время до выборов следующего Сейма (и составления нового правительства) следовало бы назначить госсекретарей министерств. Знает отрасль, не конкурирует на выборах, уже несет полную ответственность за работу министерств и совершенно точно не хочет сидеть в тюрьме. Под руководством энергичного премьера возможно принятие более толковых решений, чем за два сеймовских созыва вместе взятых! К тому же, пусть попробует Сейм отклонить такое предложение, одновременно сказав, что Силиня должна продолжать начатое …"

Предложение интересное, вот только захотят ли госсекретари принимать политические решения? Ведь министр - это не чиновник, а политический руководитель той или иной отрасли.